Землетрясения зафиксировали на нескольких популярных курортах Турции

https://static.news.ru/photo/5dc55c0a-938c-11eb-bea6-96000091f725_660.jpg Фото: 17.mchs.gov.ru

На популярных среди россиян турецких курортах произошла череда землетрясений с магнитудой больше трёх. Серия подземных толчков затронула всё побережье Анталии, вызвав у населения и туристов страх и панику.

Сильнее всего толчки ощущались в курортной провинции Мугла, где находятся популярные курорты Фетхие, Даламан, Мармарис и Бодрум. Кроме того, волна землетрясений прошла по курортам Анталии и Измира, трясло также курорты Эгейского и Мраморного морей. Позже толчки переместились вглубь Турции и ощущались даже на горнолыжном курорте Эрзурум, сообщает CNN Turk со ссылкой на данные местной Службы по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС (AFAD).

Глубина эпицентра землетрясения составила 11,8 километра.

Ранее землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Японии. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио.

Как писал NEWS.ru, в акватории Норвежского моря 27 марта произошло землетрясение. Подземный толчок магнитудой 5,7 был зафиксирован в 09:59 мск в 882 км к северо-западу от города Тромсе. Эпицентр сейсмособытия находился примерно в 128 км восточнее норвежского острова Ян-Майен, имел координаты 72,94 градуса северной широты и 1,56 градуса восточной долготы. По интенсивности сотрясений оно оценивается как «очень сильное». Данных о последствиях землетрясения пока не поступало.