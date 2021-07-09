На митинге за отставку премьера Грузии начались стычки

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Гражданские активисты и политики устроили митинг возле офиса правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в Тбилиси. Между протестующими, которые требуют отставки премьера страны Ираклия Гарибашвили, и полицией начались стычки. Об этом сообщает ТАСС.

Митингующие требуют отставки правительства из-за смерти телеоператора Александра Лашкаравы, который 5 июля был избит противниками ЛГБТ-сообщества во время освещения акции протеста. Этот инцидент вызвал большой резонанс в грузинском обществе.

В результате протестующие начали собираться у здания. Они попытались пройти внутрь, чтобы лично поговорить с руководством партии, однако вмешалась полиция. Активистам не позволили пройти в здание, из-за чего начались стычки. Правда, сперва протестующие облили сотрудников правоохранительных органов краской.

В итоге несколько активистов пострадали — точное число не уточняется. О задержанных также пока не сообщается.

Ранее оператор грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава, ставший жертвой нападения противников ЛГБТ-сообщества, был найден мёртвым в своей квартире.