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На Мадагаскаре 20 заключённых убиты при массовом бегстве из тюрьмы

22:48, 23 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Мадагаскаре произошёл массовый побег из тюрьмы города Фарафагана. По меньшей мере 20 заключённых были убиты.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местный Минюст, в полдень заключённые, разделившись на две группы, напали на охрану. Правоохранителям удалось поймать 37 человек.

Всего в побеге участвовали 88 человек, — цитирует агентство сообщение ведомства.

При этом 20 заключённых были убиты, восемь получили тяжёлые ранения и были госпитализированы. Поиски еще 31 заключённого продолжаются.

Ранее NEWS.ru писал, что в Бразилии в марте из четырёх колоний сбежали более тысячи заключённых. Поймать удалось только чуть более 170 беглецов.

Это произошло после того, как местные чиновники запретили им выходить на свободу. Из-за полуоткрытого режима работы колоний осуждённые могли заразиться коронавирусом на свободе, принести COVID-19 в пенитенциарные учреждения и инфицировать работников и других отбывающих наказание людей.

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