На Мадагаскаре 20 заключённых убиты при массовом бегстве из тюрьмы

На Мадагаскаре произошёл массовый побег из тюрьмы города Фарафагана. По меньшей мере 20 заключённых были убиты.
Как
Всего в побеге участвовали 88 человек, — цитирует агентство сообщение ведомства.
При этом 20 заключённых были убиты, восемь получили тяжёлые ранения и были госпитализированы. Поиски еще 31 заключённого продолжаются.
Ранее NEWS.ru писал, что в Бразилии в марте из четырёх колоний сбежали более тысячи заключённых. Поймать удалось только чуть более 170 беглецов.
Это произошло после того, как местные чиновники запретили им выходить на свободу. Из-за полуоткрытого режима работы колоний осуждённые могли заразиться коронавирусом на свободе, принести COVID-19 в пенитенциарные учреждения и инфицировать работников и других отбывающих наказание людей.
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