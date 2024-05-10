На Луну отправят капсулу времени с данными о культуре Земли ЮНЕСКО отправит на Луну диск с данными о культурном достоянии человечества

Фото: ispace-inc.com

ЮНЕСКО собирается отправить на Луну информацию о культурном достоянии человечества, сообщается на сайте компании Ispace. Отмечается, что сделать это планируют «путем транспортировки языков и культур человечества, сохраненных на диске памяти».

На диске памяти записана преамбула Конституции ЮНЕСКО, в которой выражается важность сохранения мирового единства, языкового разнообразия и культур, переведенная на 275 языков, — сказано в публикации.

Свои планы организация объяснила тем, что необходимо сохранить части информации о человеческой расе на случай катастрофы на Земле. Капсулу с данными поместят на борт японского автоматического модуля Hakuto-R. Его запуск запланирован на зиму 2024 года.

Ранее ЮНЕСКО расширила список объектов всемирного наследия и внесла в него руины города Иерихон в Палестине. По словам помощника генерального директора организации Эрнесто Оттоне, вопрос рассматривался три года. Ни одно государство, участвующее в работе организации, не выступило против этого решения.

При этом комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не стал включать вулканы Камчатки в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Вице-премьер России Виктория Абрамченко назвала это решение взвешенным.