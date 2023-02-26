На Кубе выступили против военной базы США в Гуантанамо Законодатели Кубы выступили против военной базы США в Гуантанамо

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Кубинские законодатели выступили против присутствия на острове иностранных военных баз, сообщает Nation News. По данным издания, на Кубе провозгласили Днем действий против анклавов США и НАТО 23 февраля, день, в который 120 лет назад был подписано соглашение с Вашингтоном о размещении на острове военно-морской базы.

Президент кубинского Института дружбы народов (ICAP) Ана Тереза Наполес Дисотуар по случаю круглой даты выступила в Гуантанамо и заявила, что военные учения американцев влияют на кубинцев, которые проживают около базы США. По ее словам, люди «не могут наслаждаться пляжами, расположенными в заливе Гуантанамо», а также ловить рыбу.

Наполес Дисотуар добавила, что ICAP присоединяется к призыву Всемирного Совета Мира выразить решительное международное неприятие военных баз на чужой территории.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировки Killnet признались во взломе сайта американской военной базы в немецком Рамштайне. При попытке открыть главную страницу сайта сервер выдавал ошибку. Именно на авиабазе Рамштайн проводятся встречи контактной группы НАТО и их союзников, на которых обсуждаются поставки оружия на Украину.