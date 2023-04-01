На Кубе в ДТП с туристическим автобусом пострадали пятеро россиян

Генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе сообщила о том, что в результате ДТП с туристическим автобусом в окрестностях города Тринидад в центральной части острова пострадали пятеро граждан России, передает ТАСС. Она добавила, что россияне получили травмы разной степени тяжести. Дипломат уточнила, что двум российским туристам потребовалась операция, но не уточнила их состояние.

Экскурсионный автобус, в котором находились наши и французские туристы, направлялся из Тринидада в Варадеро. Из-за выехавшего навстречу большегрузного автомобиля водитель автобуса был вынужден совершить маневр, он попал в кювет и перевернулся, — сказала Мгеладзе.

Местные СМИ сообщают, что россияне были доставлены в больницу города Санкти-Спиритус.

Ранее в Уфе на одном из перекрестков столкнулись два автобуса, после чего один из них врезался в стену здания. В результате ДТП травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Одному пострадавшему потребовалась госпитализация.

В Башкирии до этого произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого один ребенок погиб, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в Белорецкую центральную районную больницу.

В марте подросток в Улан-Удэ рано утром угнал у родственницы машину и отправился кататься по городу. По данным полиции, 16-летний молодой человек в итоге не справился с управлением, устроил тройное ДТП и сбил ребенка, находившегося на автобусной остановке.