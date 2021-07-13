На Кубе рассказали о риске нападения военных США

Глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что призывы в социальных сетях к гуманитарному вмешательству на острове могут открыть двери для военной интервенции США, сообщает РИА Новости.

Просить о гуманитарном вмешательстве на Кубе — это значит, просить о военной интервенции США, — пояснил дипломат журналистам.

Родригес добавил, что в событиях, произошедших на Кубе 11 июля, виновно правительство США.

Я обвиняю правительство Соединённых Штатов в прямой причастности и его серьёзной ответственности за инциденты, произошедшие 11 июля, и оно будет ответственно за их последствия, — подчеркнул министр.

В воскресенье, 11 июля, в десяти муниципалитетах Кубы, впервые за многие годы состоялись многотысячные протесты.

Ранее стало известно, что Белый дом опроверг заявления кубинских властей о причастности Вашингтона к протестам. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что граждане Кубы «устали» и от политических репрессий, и от нехватки еды, и от неадекватного ответа властей страны на пандемию коронавируса.