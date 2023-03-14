«На краю пропасти»: в США оценили риск начала войны с Россией Экс-помощник Рейгана Бандоу: существует реальная угроза войны США с Россией

Фото: Stefani Reynolds / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для 19fortyfive заявил, что политика Джо Байдена по Украине может привести к началу войны с Россией. Он отметил, что несмотря на то, что Вашингтон не отправлял пехотные или бронетанковые дивизии на Украину, по его словам, в стране есть «войска». Он не стал уточнять, о каком контингенте войск идет речь.

Риск конфликта с Россией реален. Хотя Вашингтон не посылал пехотные или бронетанковые дивизии, но на территории Украины есть войска, — написал Бандоу.

Он подчеркнул, что Пентагон оказывает помощь ВСУ, координируя атаки против российских военнослужащих. Он добавил, что в Белом доме осознают риски подобных действий, но продолжают поддаваться давлению со стороны киевских властей. По мнению эксперта, американские власти ведут страну «к краю пропасти».

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что обострение отношений между Россией и Западом может привести к началу новой мировой войны. Военный эксперт рассказал, что риск повышается из-за огромной массы вооружений, в том числе ядерных. Так, у России и США сейчас находится 90% всего ядерного оружия в мире. По словам Литовкина, военный бюджет США превышает расходы 10 стран. Для Вашингтона это очередной способ зарабатывания денег. При этом США не хотят новой мировой войны.