На КПП «Верхний Ларс» в Грузии образовалась большая пробка На КПП «Верхний Ларс» в Грузии образовалась многокилометровая пробка в сторону России

Фото: Социальные сети

Большая пробка из автомобилей образовалась при подъезде к пограничному контрольно-пропускному пункту «Верхний Ларс» со стороны Грузии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Telegram-каналы. По имеющимся данным, длина затора достигает нескольких километров.

Также о затруднениях движения свидетельствует сервис «Яндекс.Карты». По его данным, длина пробки составляет около семи километров.

Сообщается, что заторы стали следствием протестов в Грузии из-за законопроекта об иностранных агентах, которые продолжаются уже несколько дней.

В то же время местные жители отмечают, что пробки у КПП возникают регулярно, это связано с нестабильностью работы пропускного пункта. В частности, с 5 марта пункт пропуска «Верхний Ларс» был закрыт из-за плохих погодных условий и опасности схода лавин.

30 декабря сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» образовалась большая очередь автомобильного транспорта. Первый заместитель главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов связал затор с увеличившимся потоком грузовиков перед праздниками.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие против принятия закона начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией.