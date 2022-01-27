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На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военнослужащими

17:36, 27 января 2022
На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военнослужащими Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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На киргизско-таджикской границе произошла перестрелка между военнослужащими двух государств. Информация о пострадавших не уточняется. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на погранслужбу Киргизии.

По данным ведомства, в период с 17:30 до 18:00 (14:30 — 15:00 мск) пограничники Таджикистана «в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен — Исфана в местности Терт-Кече Баткенского района». До этого обстановка на границе характеризовалась как напряжённая, однако о боевых действиях не сообщалось.

Уточняется, что войска, которые находятся на месте конфликта, переведены в усиленный режим готовности. На место уже выехали должностные лица пограничной службы Киргизии. Другие подробности произошедшего не уточняются. О погибших в результате перестрелки не сообщается.

Ранее Минобороны Армении заявило о трёх раненных в результате перестрелки военнослужащих на армяно-азербайджанской границе. При обстреле Азербайджан использовал артиллерию и беспилотники.

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