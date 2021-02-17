На Кипре погиб американский режиссёр, снимавший фильм о России

Американский актёр и режиссёр индийского происхождения Ахаб (Дик) О'Хари погиб на Кипре. Причиной смерти стала автокатастрофа.
По данным издания Cyprus Mail, 58-летний О«Хари жил в деревне Пенталия в Пафосе. Он был журналистом и кинопродюсером, снимал фильмы о России. Его хорошо знали русскоязычные жители Кипра.
Сообщается, что ДТП
Известно, что актёр, снявшийся в фильме «Никогда не стареешь», путешествовал по миру, побывал в России Монголии, Китае, на Мальте.
Кроме того, О'Хари принимал участие в постановках и рекламных роликах на Кипре. Он знал 8 языков, дружил с известными актёрами и режиссёрами, включая Стивена Сигала.
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