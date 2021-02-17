На Кипре погиб американский режиссёр, снимавший фильм о России

https://static.news.ru/photo/1abea2e8-716f-11eb-aa10-96000091f725_660.jpg Фото: gubdaily.ru

Американский актёр и режиссёр индийского происхождения Ахаб (Дик) О'Хари погиб на Кипре. Причиной смерти стала автокатастрофа.

По данным издания Cyprus Mail, 58-летний О«Хари жил в деревне Пенталия в Пафосе. Он был журналистом и кинопродюсером, снимал фильмы о России. Его хорошо знали русскоязычные жители Кипра.

Сообщается, что ДТП произошло во вторник днём. Водитель потерял контроль над автомобилем и съехал с дороги, после чего машина несколько раз перевернулась. Предположительно, мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности. Также не исключается, что он немного превысил скорость.

Известно, что актёр, снявшийся в фильме «Никогда не стареешь», путешествовал по миру, побывал в России Монголии, Китае, на Мальте.

Кроме того, О'Хари принимал участие в постановках и рекламных роликах на Кипре. Он знал 8 языков, дружил с известными актёрами и режиссёрами, включая Стивена Сигала.

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