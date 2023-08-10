На Кипре начали использовать лекарства от COVID-19 для спасения кошек

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Министерство здравоохранения Кипра начало передавать ветеринарам лекарства от COVID-19 для лечения смертельно больных кошек, сообщает британское издание Guardian. По его данным, эти препараты могут оказаться полезными против инфекционного перитонита FIP, вызванного коронавирусом.

Крупная вспышка инфекционного перитонита началась в Никосии в январе нынешнего года. За несколько месяцев внутривидовой кошачий коронавирус FCoV-23 распространился по всей территории острова. Отмечается, что за последние 12 недель на Кипре было выявлено в 20 раз больше случаев заражения FIP, чем за весь 2022 год. По официальным данным, жертвами эпидемии стали 8 тысяч кошек, однако местные зоозащитники считают, что от болезни умерли около 300 тысяч животных.

В Минздраве Кипра надеются, что использование препаратов от COVID-19 поможет взять ситуацию с распространением вируса под контроль. Ветеринарам передадут около 2 тысяч упаковок стоимостью €100 каждая или 40 тысяч таблеток. Владельцам кошек выдадут рецепты для покупки лекарства.

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили новый вариант коронавируса «Омикрон», который получил название EG.5 («Эрис»). По данным Роспотребнадзора, в России данный вариант пока не получил широкого распространения.