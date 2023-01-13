На каждого безработного мужчину в мире приходятся две безработные женщины МОТ: на каждого безработного мужчину в мире приходится две безработные женщины

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

На каждого безработного мужчину в мире приходится две безработные женщины, следует из опубликованного доклада Международной организации труда (МОТ) на сайте организации. Разрыв между уровнем занятости девушек и молодых людей составляет почти 25%.

В глобальном масштабе уровень занятости женщин составил 47,4% в 2022 году по сравнению с 72,3% для мужчин. Этот разрыв в 24,9 процентных пункта означает, что на каждого экономически неактивного мужчину [безработного] приходится две неактивные [экономически] женщины, — говорится в документе.

Отмечается, что наиболее высокий уровень безработицы фиксируется среди молодежи от 15 до 24 лет. Этот уровень в три раза выше, чем среди взрослого населения — 23,5% девушек и молодых людей не имеют работы, учебы или профессиональной подготовки.

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России ниже допандемийного и составляет 3,8–3,9%. По его словам, сейчас рынок труда устойчив. Президент также отметил, что, несмотря на предрекаемые России обвал, разруху и катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. По его словам, показатели намного лучше, чем в странах G20.