На границе с Азербайджаном погиб армянский военный

Минобороны Армении заявило о гибели солдата одной из воинских частей на восточном участке границы с Азербайджаном. Как сообщается на официальном сайте ведомства, в перестрелке ещё восемь военнослужащих получили ранения.

По состоянию на 14:30 перестрелка прекратилась, обстановка находится под контролем ВС Армении, — заявили в ведомстве

Минобороны выразило соболезнование родным и сослуживцам погибшего. Состояние шестерых раненых в ведомстве оценили как тяжёлое.

Информацию о новых обстрелах на границе подтвердили и в Баку. Однако инициатором обстрела Минобороны Азербайджана считает армянскую сторону, сообщает «Интерфакс».

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Отмечается, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов, в результате которого были ранены двое военнослужащих.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые дeйствия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько пoпыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азeрбайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.