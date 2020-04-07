На границе России и Китая вновь открылись три грузовых пункта пропуска

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Первый самолёт «Аэрофлота» с россиянами вылетел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву. Его прибытие в аэропорт «Шереметьево» ожидается 8 апреля в 15:25 мск.

Количество зарегистрировавшихся на рейс пассажиров не называется. Известно, что Boeing 777-300 располагает 402 пассажирскими креслами, сообщает «Интерфакс». Отмечается, что в салон попали только россияне, которые направили свои данные на портал...