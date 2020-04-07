На границе России и Китая вновь открылись три грузовых пункта пропуска

Китайские власти возобновили работу трёх пунктов пропуска на границе с Россией, прекращённую 6 апреля в связи с эпидемической ситуацией, отсутствием возможности проводить централизованную проверку и карантин увеличившегося грузопассажирского потока.
По данным пресс-службы посольства РФ в КНР, вновь открыты пункты Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин, Турий Рог — Мишань,
Ранее NEWS.ru писал, что Абхазия закрывает границу с Россией с 8 апреля. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба.
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