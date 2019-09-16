https://static.news.ru/photo/848a03ae-d89e-11e9-b3f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

Перестрелка произошла на границе Киргизии и Таджикистана. В государственной погранслужбе Киргизии сообщили, что перестрелку на границе инициировала таджикская сторона. По предварительным данным, в результате инцидента погиб киргизский военнослужащий.

Таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызский пограничный пост Максат, а затем — временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области, — заявил ТАСС представитель погранведомства Киргизии.

По предварительным данным, таджикские граждане проводили строительные работы на несогласованном участке границы. Им в ответ гражданин Киргизии неподалёку начал строить забор у своего дома. Таджикские военнослужащие потребовали от него «в агрессивной форме» прекратить строительство, после чего завязалась перепалка, которая закончилась перестрелкой.

Как писал News.ru, процесс делимитации и демаркации границ между Киргизией и Таджикистаном протекает медленнее, чем хотелось бы. В Бишкеке и Душанбе пытаются делать шаги навстречу друг другу, однако значительных подвижек не наблюдается. А с киргизской стороны уже не в первый раз звучат опасения относительно того, что часть государственных земель может в скором времени на таджикской территории оказаться эксклавами — отделёнными от основной территории страны несуверенными регионами.