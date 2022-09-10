На границе Харьковской и Белгородской областей образовалась крупная пробка

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Жители Харьковской области массово пытаются пересечь границу с Россией, в результате чего на соединяющей трассе образовалась огромная пробка, кадрами с места поделился портал Readovka. На записи видно, как пробка из сотен машин стоит без движения. Большинство автомобилистов скопилось на контрольно-пропускном пункте в Уразово в Белгородской области.

Стоит отметить, что Уразово находится в нескольких километрах от населенного пункта Купянск Харьковской области. Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее заявлял, что в этом регионе сложилась тяжелейшая обстановка на фронте. По его словам, переброшенные ранее резервы замедлили, но не остановили продвижение ВСУ. В Минобороны России данную информацию не подтверждали.

Военный корреспондент Александр Коц позже сообщил, что часть российские сил покинула Купянск в Харьковской области после наступления ВСУ. По сведениям журналиста, отошедшие подразделения сейчас занимают оборону по восточному берегу реки Оскол.

По словам Поддубного, продвижение ВСУ остановлено в городе Красный Лиман Донецкой Народной Республики бойцами добровольческого батальона «Барс».