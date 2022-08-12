Автомобили на границе Эстонии и России попали в 30-часовую пробку

Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Автомобильная пробка. Архивное фото

На границе Эстонии и России образовалась огромная пробка, для прохождения которой потребуется 30 часов, сообщает портал GoSwift. Проблемы возникли с выездом из Нарвы, где скопилась очередь более чем из 350 автомобилей, ожидающих прохождения границы.

По данным портала, аналогичная ситуация складывается и с автомобилями, которые предварительно забронировали очередь на пересечение границы. Для них время ожидания по записи составляет 9 часов.

Как сообщает «Фонтанка», в час границу проходит от одной до 12 машин. При этом люди не могут уехать из очереди, так как смс-оповещение не приходит на российские номера.

У людей истерика. Не купить ни воды, ни еды. Туалет платный, за 1 евро, — поделился россиянин, прождавший своей очереди больше семи часов.

Ранее власти Эстонии предложили закрыть границы для граждан России, в том числе и для тех, кто уже имеет шенгенские визы. По словам замдиректора ДИП МИД РФ Ивана Нечаева, это решение является признаком шовинизма и подобные заявления не останутся без последствий.