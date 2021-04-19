На границе Азербайджана и Ирана произошла перестрелка

https://static.news.ru/photo/3b5c8fce-a0f9-11eb-8f2e-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Госпогранслужба Азербайджана сообщила о перестрелке на границе с Ираном. В ходе столкновения один из нарушителей был ранен.

Инцидент произошёл 16 апреля около 22:00 (21:00 мск) близ села Газахлар Физулинского района. Азербайджанские пограничники выявили двух граждан Ирана, нарушивших границу. В ходе задержания один из них получил лёгкое ранение и был доставлен в медцентр. О происшествии были проинформированы иранские пограничники, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Азербайджана.

В ходе обыска у иранцев были обнаружены 1159 таблеток и 78 единиц препарата, похожего на Costed Mikro Politedve. Также были задержаны ещё два гражданина, приехавшие на автомобиле, чтобы забрать препараты.

В настоящее время сотрудники пограничного отряда «Горадиз» Государственной пограничной службы и военной прокуратуры Физулинского района проводят необходимые оперативно-следственные действия.

Ранее украинские пограничники обнаружили трубопровод для перегонки спирта за границу. Пластиковый шланг диаметром 32 сантиметра и длиной более 100 метров находился на глубине одного метра под землёй.