На Генассамблее ООН рассмотрят вопрос о ситуации в Крыму и Донбассе

https://static.news.ru/photo/3666883e-ef70-11ea-95c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eskinder Debebe/Xinhua/Global Look Press

Генеральная ассамблея ООН на 75-й сессии рассмотрит вопрос о ситуации в Крыму и Донбассе. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова

Благодарны партнёрам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу, — написала Джапарова в Facebook.

Она уточнила, что включение вопроса в повестку сессии подержал 81 депутат, против выступили 17. В июле сообщалось, что сессия Генассамблеи ООН, посвященная 75-летию всемирной организации, состоится, как и запланировано, 21 сентября 2020 года.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому поводу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее NEWS.ru писал, что глава украинской делегации на онлайн-заседании Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу «довёл до припадка» коллегу от российской стороны Бориса Грызлова. Поводом для конфликта, судя по всему, стало активное участие переселенцев Донбасса в заседании.