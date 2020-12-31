На Гавайях запретили продажу солнцезащитных кремов

https://static.news.ru/photo/b955169e-4c1c-11eb-98c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Закон, запрещающий продажу солнцезащитных кремов с веществами, которые наносят вред коралловым рифам, вступил в силу 1 января на Гавайях.

Инициатива была одобрена законодателями ещё в мае 2018 года. А через два месяца документ подписал губернатор штата Дэвид Иге.

Это лишь один маленький шаг к защите и восстановлению гавайских коралловых рифов, — цитирует его ТАСС.

Гавайи официально стали первым штатом, где запрещена продажа солнцезащитных кремов с содержанием химических веществ оксибензон и октиноксант. В законе содержится единственное исключение, которое разрешает продажу подобных средств по предписанию врача.

Местные учёные доказали, что эти вещества представляют угрозу для коралловых рифов, которые являются жизненно важной частью экосистемы океана и привлекают на острова туристов. Воздействие этих веществ приводит к тому, что коралловые рифы деформируются, обесцвечиваются, меняется ДНК образующих их организмов. Эти метаморфозы в итоге приводят к смерти кораллов.

Местные компании розничной торговли боялись, что после подписания закона туристы могут вовсе отказаться от покупки солнцезащитных кремов. Но производители прислушались к мнению экозащитников, и уже сейчас в американских магазинах можно найти солнцезащитные крема с пометкой: «Безопасно для коралловых рифов».

Ранее международная группа учёных спрогнозировала начало рекордного вымирания биоразнообразия Земли уже в 2030 году. Согласно их прогнозам, при сохранении нынешних темпов выбросов углерода к 2100 году погибнет около 73% видов живых организмов. Как подсчитали учёные, при нагревании планеты на четыре градуса Цельсия под угрозой исчезновения окажется 15% животных, а при нагревании на два градуса Цельсия — всего лишь 2%. Однако первые экосистемы начнут гибнуть уже в следующем десятилетии. Самыми уязвимыми будут тропические области океанов с коралловыми рифами, писал NEWS.ru.