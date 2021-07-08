На Гаити призвали не устраивать самосуд над убийцами президента

Полиция гуляет среди протестующих во время акции протеста против убийства президента Гаити Жовенеля Мозе возле полицейского участка Петион-Вилль в Порт-о-Пренсе, Гаити

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф призвал граждан не устраивать самосуд над вероятными убийцами лидера страны при их задержании, сообщает ТАСС.

Мы обращаем внимание населения, что преступники должны предстать перед правосудием, мы призываем людей руководствоваться разумом и выдавать [их] полиции, — заявил Жозеф.

По последним данным, силовики ликвидировали четырёх человек, которые напали на резиденцию главы государства Жовенеля Моиза и убили политика. Ещё шесть человек арестованы.

Глава Национальной полиции Гаити Леон Шарль заявил, что власти продолжают разыскивать исполнителей, а также стоящих за организацией убийства людей. Он также рассказал, что три ликвидированных злоумышленника были иностранными гражданами.

Нападение на резиденцию 53-летнего Моиза произошла в ночь на среду, 6 июня. Первая леди страны получила серьёзные ранения и была доставлена в больницу. Известно, что часть нападавших говорила по-английски и по-испански.

Первый заместитель председателя правящей в Венесуэле Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо заявил, что ответственность за убийство президента лежит на США. Он подчеркнул, что для этого «не нужно быть гадалкой». Он пояснил, что на это указывает элементарная логика событий. Политик заявил, что Венесуэла окажет поддержку народу Гаити.