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На Гаити объявили траур в память о жертвах землетрясения

10:58, 17 августа 2021
На Гаити объявили траур в память о жертвах землетрясения Фото: D AviddelaPaz/XinHua/Global Look Press
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Правительство Гаити объявило трёхдневный траур в память о жертвах землетрясения. Об этом заявил премьер-министр страны Ариэль Анри, слова которого приводит ТАСС.

Выступая на государственном телевидении, Анри отметил, что землетрясение унесло жизни без малого полутора тысяч человек. Политик выразил соболезнования семьям погибших и раненых, пообещав приложить все усилия для преодоления последствий стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера с эпицентром в 125 км к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренс произошло днём 14 августа. На данный момент насчитывается 1419 жертв, ранения получили порядка семи тысяч человек.

Для спасения людей, находящихся под завалами домов, мобилизованы все экстренные службы страны. Ситуация осложнена сильными разрушениями в столице, передвижение спасателей и техники по улицам сильно затруднено.

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