Рухнули здания, начались пожары: фото после землетрясений на Филиппинах На Филиппинах после серии землетрясений рухнули здания и начались пожары

Фото: Local Government Unit of Hinatuan

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин

Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло на Филиппинах рядом с островом Минданао. Очаг подземных толчков залегал на глубине 63 километра, а эпицентр располагался менее чем в 20 километрах от города Тагбина. В течение следующих двух часов было зафиксировано порядка 22 афтершоков, магнитуда двух из них достигла 5,3 и 6,0.

Подобное разрушительное сейсмособытие привело к сильнейшим повреждениям зданий. Толчки почувствовали жители большинства островов, однако официальная информация о погибших или пострадавших пока что не сообщалась. После землетрясений стало известно, что серьезно пострадал один из торговых центров, в котором обвалился потолок. Также из строя вышли коммуникации, были оборваны линии электропередачи, начались пожары.

После землетрясения в местном институте вулканологии и сейсмологии предупредили об угрозе цунами. Согласно прогнозам, высота волн должна была быть более чем на метр выше обычных приливов. Предупреждения опубликовали сейсмологические центры нескольких стран, в том числе США, Италии, Франции и Сербии. Угроза цунами также была объявлена и Японским метеорологическим центром. Это означает, что волны могли достигнуть Камчатки и Курильских островов.

Несмотря на прогнозы, разрушительного цунами не последовало, высота волн на побережье Японии составляла всего 40 сантиметров. Вместе с тем специалисты призвали не расслабляться, так как опасность, в том числе сильных приливов, сохраняется.

Уже 3 декабря Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал новое землетрясение, магнитуда которого достигла 6,6. По данным организации, оно произошло в 10:35 по местному времени в 52 километрах к северо-востоку от города Бислинга. Очаг подземных толков залегал на глубине 56 километров.

Фото последствий землетрясений — в галерее NEWS.ru.