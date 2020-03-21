https://static.news.ru/photo/3ee581e2-6c3d-11ea-b8a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alejandro Ernesto /Global Look Press

Почти 700 граждан России ожидают эвакуации на островах Филиппин. Россияне заблокированы в стране из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила советник-посланник посольства РФ на Филиппинах Татьяна Шлычкова. По её словам, для вывоза всех россиян понадобятся два самолёта.

Нужно два рейса: один из Себу, другой из Калибо, на Себу и Бантаяне зарегистрировался 271 человек, — рассказала она.

Шлычкова сообщила, что первый такой рейс из Себу будет чартерным. Цена на билет на этот самолёт составит €500. Она отметила, что у многих россиян, оказавшихся в этой ситуации, не единожды отменялись обратные рейсы. Таким образом, у многих из них может не оказаться средств на оплату одного из этих рейсов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что компания S7 эвакуировала из Черногории 179 российских туристов. Об этом сообщили в посольстве РФ в Черногории.