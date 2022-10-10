На уцелевшей нитке «Северного потока — 2» снизили давление

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

На единственной функционирующей ветке трубопровода «Северный поток — 2» было снижено давление, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора Nord Stream AG. В организации подчеркнули, что это сделано в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут осуществляться после тщательного обследования трубопровода.

Оператор «Северного потока — 2» снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами, — говорится в сообщении Nord Stream AG.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии.

Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить пока невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что подрыв на «Северных потоках» — это акт международного терроризма. По его словам, последствия диверсии на трубопроводах могут быть существенными для населения Европы.