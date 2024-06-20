«На двух стульях»: военэксперт объяснил, зачем Вьетнаму сотрудничество с РФ Военэксперт Баранец: Вьетнам пытается одновременно сотрудничать с Россией и США

Фото: Kremlin.ru

Вьетнам пытается усидеть на двух стульях, сотрудничая одновременно и с Россией, и с США, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В разговоре с NEWS.ru военный эксперт уточнил, что американские корабли регулярно заходят во Вьетнам. Кроме того, по его словам, страна продолжает совершать мелкие покупки американского вооружения.

Что могли [купить у США], они купили. Вьетнам в своей технической политике решил не собирать яйца в одну корзину и одной попой пытается сидеть на двух стульях. Американские корабли регулярно заходят, совершаются мелкие покупки американского вооружения, — пояснил Баранец.

Он напомнил, что во времена СССР вьетнамская армия была на 95% обеспечена советским оружием. До некоторых пор Ханой оставался главным импортером российского вооружения, уточнил эксперт. По его словам, военно-техническим отношениям двух государств навредило решение России добровольно уйти из Вьетнама.

Торговать вооружением продолжали, но процесс этот сворачивался. Примерно до 2018 года было много заказов на российское вооружение во Вьетнаме — это самолеты, системы ПВО, бронетехника, стрелковое оружие, а потом как корова языком слизала. В последние годы объем российского вооружения для Вьетнама сократился на 90%, — добавил Баранец.

Президент России Владимир Путин ранее не исключил открытия во Вьетнаме при содействии РФ центра ядерной науки и технологий. Около десяти лет назад Ханой приостановил реализацию плана по строительству атомной электростанции, и неясно, намерен ли он пересмотреть эту позицию.