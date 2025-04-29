В Донбассе рассекретили архивы о расстреле 36 цыган в годы ВОВ ФСБ рассекретила архивные документы о расстреле 36 цыган в годы ВОВ

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В Донбассе обнародованы рассекреченные архивные материалы о расстреле 36 цыган в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает ТАСС, документы были опубликованы управлением ФСБ по Донецкой Народной Республике и касаются дела коллаборациониста Александра Динкеля, осужденного советским судом.

Согласно архивным данным, осенью 1941 года Динкель передал немецкой разведке информацию о местах проживания цыган в районе села Ново-Бахметьево. После этого оккупанты вывели людей на окраину и расстреляли. В протоколах допроса Динкель признался, что после расстрела немцы добивали выживших, а захоронением тел он занимался на следующий день, выкопав общую яму и засыпав тела землей.

Кроме того, коллаборационист заявил, что лично убил одного из раненых мужчин с помощью косы. УФСБ по ДНР также опубликовало редкие видеокадры, снятые в свое время оператором КГБ по Донецкой области, где зафиксирована реконструкция событий 1941 года, а Динкель указывает место массового расстрела.

Ранее власти Аргентины опубликовали на правительственном сайте более 1,8 тысячи документов о сбежавших в южноамериканскую страну нацистах. Среди них — врач Йозеф Менгеле, который проводил эксперименты над узниками концлагерей.