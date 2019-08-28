Сегодня в Киеве наконец-то начала работу новая Верховная рада. Нынешний состав парламента, в отличие от предыдущего, полностью лоялен президенту Зеленскому и развязывает ему руки для обещанных перемен, в том числе в министерском составе. Такое событие, конечно, не пропустило американское посольство в Киеве, назвавшее 29 августа «знаменательным днём для украинской демократии». Однако даже при абсолютном большинстве представителей президентской партии в парламенте политическая жизнь наших соседей продолжает бурлить и создавать сюжеты, не уступающие «Игре престолов».

Одной из главных интриг последнего времени было будущее министра внутренних дел Арсена Авакова, и сегодня, несмотря на последние шумные акции протеста возле дверей Рады, Зеленский предложил сохранить ему работу. Ранее Зеленский объяснял намерение оставить этого человека во главе МВД тем, что может отстранять от должности только тех чиновников, которых он назначил самостоятельно, остальных же готов освободить от должностей лишь по собственному желанию.

Арсен Аваков РИА Новости

Скандал вокруг министра Авакова возник после истории с убийством пятилетнего ребёнка, которого случайно застрелили украинские полицейские. Мальчик, получивший огнестрельное ранение в голову, играл во дворе своего дома. Его экстренно госпитализировали, однако спасти малыша не удалось. Позже выяснилось, что убили его двое пьяных полицейских, которые решили «пострелять по банкам» и промахнулись. Несмотря на гнев народа и 25 тысяч подписей в петиции за его отставку, Аваков не захотел уходить, заявив, что этот вопрос должны решить депутаты. А депутаты уже приняли решение поддержать его кандидатуру.

Однако журналистам удалось выяснить, что всё обстоит очень и очень любопытно. Корреспонденты издания «Страна.ua» смогли сфотографировать экран смартфона депутата от «Слуги народа» Лизы Богуцкой, где она делает своему собеседнику интересное признание:

Мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч.

Похоже, что все эти прекрасные заявления о том, что Украина стала примером демократии на постсоветском пространстве, где проигравший на выборах президент так запросто отдаёт власть победителю, оказались слегка преувеличенными. Сперва его приспешники больше ста дней вязали нового главу государства по рукам и ногам, заворачивая его инициативы в Раде и саботируя важные процессы на министерских должностях (например, можно вспомнить громкий скандал между Зеленским и главой МИД Климкиным). А теперь ещё и затаившийся Порошенко готовится снова всколыхнуть страну и вернуть себе власть тем же способом, каким получил её пять лет назад.

Когда-то Корней Иванович Чуковский сказал: «В России надо жить долго — интересно!» На Украине это не обязательно, там интересно каждую пятилетку, но наблюдать такое всё-таки приятнее со стороны.