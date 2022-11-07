На что намекал Салливан

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джейк Салливан

Итоги визита в Киев советника американского президента по национальной безопасности заинтриговали.

Понятно, что Джейк Салливан привез обещания очередного пакета помощи киевскому режиму, дабы ободрить команду Зеленского накануне выборов в конгресс. Очередные выделяемые $400 млн на фоне обещаний республиканцев такую помощь сократить вполне могут успокоить американских подопытных нациков. Но интересен был другой аспект визита, полный красноречивыми недомолвками и полунамеками.

Дело в том, что публично Джейк Салливан отметил, что Вашингтон не приемлет предложения российской стороны как основы переговоров по поводу конфликта на Украине. Поскольку русские-де настаивают на сохранении под их контролем «оккупированных» территорий. А США выступают за полную деоккупацию. Правда, советник не уточнил, идет ли речь о возвращении к ситуации на 24 февраля 2022 года или Крым в американском понимании также подлежит «деоккупации».

Иными словами, если он косвенно и не подтвердил сам факт перманентных переговоров с российской стороной, то реальность взаимных консультаций и изложения стартовых позиций, что называется, подсветил. Тем более, что идут постоянные информационные вбросы о том, что такие контакты якобы осуществляются при посредничестве некоей арабской страны. Катара? Саудовской Аравии? А, по сообщению американских СМИ, Вашингтон призывает Киев стать более открытым в отношении возможных переговоров.

Фото: president.gov.ua Встреча Президента Украины и руководителя Офиса Главы государства с советником Президента США

Понятно, что информационный вакуум на сей счет (а серьезные переговоры любят тишину) порождает немало фантазий. В частности, о том, какие важные решения могут быть приняты после встречи «большой двадцатки» на Бали, где есть шанс организовать на самом высоком уровне серьезные консультации сторон, вовлеченных в украинское противостояние, фактически гражданскую войну.

И, конечно, постоянно всплывает вопрос о ближайшем будущем Херсона, который становится чем-то вроде поворотного момента всей кампании. Американцы гонят украинских боевиков вперед, не считаясь с их потерями. Тем более, что, по некоторым метеоданным, уже на этой неделе дожди могут прекратиться и прежней вязкой распутицы, тормозящей боевые действия, не будет. Напомним, что Херсон остается пока единственным областным центром, который был освобожден нашими силами. Для Зеленского уход из города наших войск «в целях перегруппировки» означал бы небывалый пропагандистский успех. Он бы и сам туда прибыл и какую-нибудь фон дер Ляйен туда пригласил бы. А уж «доказательств русских зверств» там бы обнаружили на десять Буч.

Соответственно, это был бы неоценимый подарок и для администрации Джо Байдена, которая представила бы «освобождение Херсона» как триумф американской военной помощи. А значит, американцам кровь из носа, если и не добиться занятия Херсона военным путем, то надо попробовать навязать нам его оставление по высоким политическим мотивам, в качестве жеста доброй воли. Пообещав за такой ход многое.

Вот только весь предыдущий опыт переговоров по украинским проблемам от заключения Минских соглашений до недавней зерновой сделки, к сожалению, доказывает, что доверия обещаниям «наших партнеров» нет. Особенно, если они требуют неких уступок авансом. «Граблей» тут разбросано много.

А что касается нашего позитивного подхода к возможным переговорам, то, как стало известно, Запорожская АЭС опять подключена к украинской энергетической системе. Мы же не воюем с братским украинским народом.