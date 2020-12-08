На базе РФ в Судане смогут базироваться корабли с ядерной установкой

https://static.news.ru/photo/e74925d0-3962-11eb-b8a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Корабли с ядерной энергоустановкой смогут базироваться в создаваемом в Судане пункте материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России. Об этом говорится в соглашении между РФ и Суданом.

Одновременно в пункте материально-технического обеспечения разрешено находиться не более четырём судам российского ВМФ, в том числе военным кораблям с ядерной энергетической установкой при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности, — говорится в документе, который был размещён на портале правовой информации.

Помимо этого, в соглашении, подписанном 1 декабря, указано, что Россия должна будет уведомлять суданскую сторону за 12 часов до захода своих кораблей в порт. А также за три часа до их выхода оттуда.

Согласно положениям соглашения, расположение ПМТО ВМФ РФ на территории африканской страны «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других стран». Объект может быть создан для ремонта, пополнения запасов и отдыха представителей экипажа российских военных кораблей.

Западные аналитики уверены в том, что Россия будет наращивать своё военное присутствие в районе Красного моря в долгосрочной перспективе после того, как с Суданом ей удалось согласовать проект договорённостей о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Во многом Москва действовала методом исключения, ища точку опоры в этом регионе, говорят эксперты. Однако серьёзным фактором, по-видимому, стало и относительное равнодушие США к этой части контингента, писал NEWS.ru.