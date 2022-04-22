РИА Новости: на базе «Азова» под Мариуполем обнаружили методички армии США

Корреспондент РИА Новости утверждает, что на базе батальона «Азов» под Мариуполем были обнаружены «секретные уставы и методички» армии США. По его словам, документы в том числе использовались для обучения подразделений разведки. Кроме того, по данным РИА Новости, этом лагере тренировалось украинское формирование «SS Медведи».

По информации агентства, ряд уставов и методических пособий армии США был издан на украинском и английском языках и предназначен для подразделений разведки, а также для ознакомления с противопартизанскими действиями.

Как заявили агентству российские военные, подобные документы требуют уничтожения в случае невозможности их забрать, но в этой ситуации боевики «Азова» не успели это сделать.

По словам корреспондента РИА Новости, в документах было написано, что они подлежат уничтожению любым способом, который не позволит их изучать или восстанавливать.

Ранее замкомандира полка «Азов» Святослав Калина Паламар отметил, что «Азовцы» готовы выйти с завода «Азовсталь», если им дадут возможность эвакуироваться вместе с оружием в третью страну или при её содействии. Он подчеркнул, что украинские военные не готовы сдаться в плен, а также хотят забрать тела погибших.

Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе. Глава государства назвал этот шаг нецелесообразным и добавил, что это может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого, по его словам, следует прибегнуть к блокировке и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.