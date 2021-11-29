На Барбадосе прошла церемония инаугурации первого президента страны

На Барбадосе присягу принесла избранный президент республики, генерал-губернатор Сандра Мейсон. Она стала первой в истории главой страны после того, как островное государство решило полностью выйти из-под британской короны, сообщили РИА Новости. На церемонии также присуствовал и наследный принц Великобритании Чарльз.

Я, Сандра Прунелла Мейсон, клянусь честно и преданно служить Барбадосу согласно закону. Да поможет мне Бог, — сказала Мейсон в ходе церемонии инаугурации.

Торжественные мероприятия по вступлению в должность нового главы государства проходит в день празднования 55-й годовщины независимости Барбадоса. Страна получила её де-юро ещё 30 ноября 1966 года. Однако островное государство входило в состав Британского содружества и до недавнего момента главой его считалась британская королева Елизавета II. В связи с этим в церемонии инаугурации принимает участие наследник британской короны принц Чарльз.

Ранее стало известно о том, что 30 сентября парламентом страны были единогласно поддержаны поправки в конституцию, позволяющие отказаться от монархической формы правления и превратить страну в республику. Через месяц состоялось голосование за назначение генерал-губернатора острова, и Сандра Мейсон стала первым президентом страны, за неё отдало голоса две трети депутатов местного парламента и сената.