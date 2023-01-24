На Бали спасли двух россиян, просидевших на обрыве скалы всю ночь

Фото: Muh Aris/ZUMAPRESS.com/Global look Press

На Бали местные экстренные службы спасли двух россиян, которые попали в ловушку прилива. Их эвакуировали с обрыва скалы на пляже острова, передает газета Merdeka. Как сообщил руководитель балийского офиса национальной спасательной службы Индонезии Басарнас Геде Дармада, инцидент произошел примерно в 21:00 по местному времени. Информация о происходящем поступила в денпасарское поисково-спасательное управление.

Мы получили информацию спустя два часа от друга потерпевших, который запросил помощь в эвакуации. В общей сложности семь спасателей были отправлены на пляж Нунггалан, чтобы спасти иностранцев. Процесс эвакуации проходил в экстремальных условиях, — подчеркнул Басарнас Геде Дармада.

Он заметил, что до попавших в ловушку граждан России было тяжело добраться. Сначала спасателям приходилось делать это вплавь, а потом через тропу на краю обрыва.

Подчеркивается, что прилив загнал туристов на обрыв ночью в понедельник. Россиян спасли уже во вторник утром.

Ранее сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, которые застряли на отколовшейся льдине в Онежском озере в Ленинградской области. Мужчин пришлось эвакуировать вертолетом.

К поискам были привлечены три плавательных средства из Ленинградской и Вологодской областей, а также из Карелии.