https://static.news.ru/photo/c2689c2e-26d9-11ea-a092-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/Global Look Press

Власти Содружества Багамских Островов планируют внести поправки в законодательство, касающиеся декриминализации и регулирования использования марихуаны в медицинских и рекреационных целях.

Предлагается отменить уголовную ответственность за хранение менее 30 г марихуаны и выращивание до пяти кустов этого растения, а также разрешить использовать каннабиса в медцелях с 18 лет и в рекреационных — с 21 года.

В настоящее время власти проводят общественные консультации и опросы, чтобы узнать мнение граждан о данной инициативе, передаёт RJR News.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине прошёл марш за легализацию медицинского каннабиса. Митингующие собрались у здания правительства в Киеве.