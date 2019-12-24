Власти Содружества Багамских Островов планируют внести поправки в законодательство, касающиеся декриминализации и регулирования использования марихуаны в медицинских и рекреационных целях.
Предлагается отменить уголовную ответственность за хранение менее 30 г марихуаны и выращивание до пяти кустов этого растения, а также разрешить использовать каннабиса в медцелях с 18 лет и в рекреационных — с 21 года.
В настоящее время власти проводят общественные консультации и опросы, чтобы узнать мнение граждан о данной инициативе,
Ранее NEWS.ru писал, что на Украине прошёл марш за легализацию медицинского каннабиса. Митингующие собрались у здания правительства в Киеве.
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