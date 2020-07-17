На акции протеста у посольства Армении в Лондоне произошла драка

https://static.news.ru/photo/abce3b66-c84d-11ea-ac12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Проживающие в Великобритании азербайджанцы собрались на акцию протеста перед зданием армянского посольства в Лондоне в связи с конфликтом на границе Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает BBC. В ходе акции началась драка, в результате которой пострадал один человек. Азербайджанцы уверяют, что на протестующих напали армяне. Потасовка прекратилась после вмешательства полиции, после чего митинг продолжился без эксцессов.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе в Товузском и Тавушских районах начались 12 июля. Баку заявляет, что огонь изначально был открыт армянскими военными, Ереван возлагает ответственность за начало боёв на азербайджанскую сторону. Азербайджан заявил о 12 погибших со своей стороны с начала эскалации на границе, Армения свои потери оценивает в четыре человека. Баку, впрочем, обвиняет Ереван в преуменьшении потерь и говорит об около 20 погибших с армянской стороны.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обращение Армении за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) показывает трусость армянских властей. При этом он отметил, что не хочет говорить о причинах, «которые повлекли провокацию Армении», но пообещал, что скоро эти причины станут известны.