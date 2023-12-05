Политолог рассказал о причинах русофобии в Польше Мжевич для NEWS.ru: русофобия в Польше — итог исторической конкуренции с Россией

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Польша, Варшава

Русофобия в Польше обусловлена многовековым российско-польским противостоянием, сказал NEWS.ru президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук Николай Мжевич. Он отметил, что близость культур не всегда способствует примирению и иногда толкает к конкуренции, как это было с двумя славянскими цивилизациями. Среди причин русофобии в Польше политолог также выделил «польский гонор» и эмоциональность.

Могла бы существовать великая Польша от океана до океана, но оказалась великая Россия. Плюс мы с поляками прошли через серию военных конфликтов, — подчеркнул Мжевич.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русофобия в мире встречалась и до начала специальной военной операции. Он отметил, что особенно сильно ненависть к русским была заметна в странах Балтии. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин также заявил о деградации международной правозащитной системы. Он отметил, что такие организации соревнуются в «позорном конкурсе русофобов».

Сегодня военный корреспондент Александр Коц возмутился случаями русофобии в самой России. Журналист обратил внимание на два случая внутренней дискриминации соотечественников.