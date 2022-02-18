Мюнхенская площадка теряет смысл для «незападного мира»

В пятницу, 18 февраля, в Мюнхене открылась трёхдневная конференция по безопасности (МКБ). 58-й по счёту международный форум, в отличие от прошлогоднего, пройдёт в очном формате. В Германию приехали около 600 политиков, представителей деловых и научных и правозащитных кругов. Впервые за последние 23 года официальной делегации России не будет — политики не смогут приехать «по различным причинам», как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Уже известно, что центральной темой форума станет украинский кризис. Насколько оправданно неучастие в мюнхенских дискуссиях российских официальных лиц — в материале NEWS.ru.

Глава Мюнхенской конференции, германский дипломат Вольфганг Ишингер назвал отказ России от участия в форуме ошибкой. По его словам, вести дискуссии «надо не только о России, но и с Россией», выразив надежду, что её всё-таки подхватят неофициальные представители Москвы, приехавшие на форум. Судя по докладу «Переломить ситуацию — отучиться от беспомощности», который организаторы распространили среди участников в преддверии конференции, главной темой форума станет не столько украинский кризис, сколько Россия. В главе доклада «Неспокойствие на восточном фланге» Москва представлена как главный вызов для европейской безопасности.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер на открытии 58-й конференции Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Мюнхенская конференция превратилась в храм трансатлантизма, в котором собирается исключительно проамериканская аудитория, отметил в беседе с NEWS.ru политолог из Германии Александр Рар.

Правильно, что Россия не приехала в Мюнхен на официальном уровне. Достучаться до заядлых трансатлантистов не получится. Делегацию России просто бы заклевали, а пресса бы облила грязью. Александр Рар немецкий политолог-международник немецкий политолог-международник

Александр Рар напомнил, что Москва и прежде сетовала на то, что её особо не слушали на конференциях в Мюнхене, но всё равно «российские политики туда бегали». Хотя МКБ стала инстанцией с главной задачей — спасти однополярный мир, убеждён германский политолог.

Политика, как известно, во все времена была искусством возможного, то есть достижения компромиссов между интересами различных сил с помощью диалога. Сторонники этой формулы считают, что Россия должна была присутствовать в Мюнхене. Руководитель программы Московского центра Карнеги, политолог Андрей Колесников в беседе с NEWS.ru предположил, что Москва целенаправленно выбирает для себя путь самоизоляции.

Позиция России на конференции не будет заявлена, но и неучастие в ней — это тоже позиция. Нежелание предъявить своё видение ситуации на одном из самых влиятельных форумов в мире — это шаг (а может быть, часть стратегии) к дальнейшему расхождению с Западом. Отказ от конференции — неправильный выбор, — полагает собеседник интернет-издания.

Отсутствие российских официальных лиц в целом, как создаётся впечатление, снизило уровень МКБ. Организаторы приглашают ключевых политиков России и других государств постсоветского пространства с 1999 года. До этого конференции собирали лишь представителей стран НАТО. Выступления представителей Москвы и других восточноевропейских столиц заметно расширили границы дискуссий. Политики имели возможность общаться в кулуарах. На нынешнем форуме собрались главным образом единомышленники, выступления которых предсказуемы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступает на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности Tobias Hase/dpa/Global Look Press

По мнению политолога Александра Рара, несмотря на престижность мероприятия, диалога между ключевыми участниками не получается, другие политические площадки становятся более эффективными.

Самая главная площадка — это телефонные переговоры между Байденом и Путиным. Там решаются ключевые вопросы международной политики. А в Мюнхен едут все кому не лень, например, президенты из Прибалтики, чтобы выпустить пар и вылить злобу на Россию, — убеждён германский политолог.

По официальной информации, на нынешнем мюнхенском форуме будут также затронуты «глобальные вызовы», связанные с Китаем, ближневосточным урегулированием, положением в Индо-Тихоокеанском регионе, противостоянием с Ираном по ядерной проблеме. Дискуссии по ним будут идти с точки зрения интересов Запада. Возможно, поэтому эксперты всё чаще говорят о необходимости создать новые площадки, на которых соберутся политики стран Азии, Африки и Латинской Америки — но уже чтобы решать проблемы своих регионов самостоятельно, без США и Евросоюза.

Если Мюнхенская конференция стала по сути пропагандистским мероприятием против России, Москве надо объединиться с другими влиятельными странами для реальных дел, заявил беседе с NEWS.ru бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

Китай, Индонезия, Индия, Иран, Бразилия и другие... Есть с кем обсуждать важные вопросы международного сотрудничества. Надо подумать о созыве своей конференции. Например, страны Африки ныне превращены западными компаниями в сырьевые придатки, из которых всё только вывозится. Им не помогают, как в советский период это делали мы — строили заводы, фабрики, обучали их специальностям. Они это помнят до сих пор! Вот на эти страны надо больше обращать нам внимание, кооперируясь с ними в политике и экономике — они ведь развиваются успешно. Сергей Орджоникидзе бывший заместитель генерального секретаря ООН бывший заместитель генерального секретаря ООН

Дипломат Сергей Орджоникидзе напомнил, что тон африканскому развитию задал СССР, усилия которого привели к принятию ООН в 1960 году Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

Специальный представитель президента США по вопросам климата Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Александр Рар в беседе с NEWS.ru тоже затронул тему возможного создания альтернативной МКБ конференции, но на российско-китайской платформе. К Москве и Пекину, согласно этой задумке, могли бы присоединиться другие «незападные» страны. Рар считает, что на такой форум можно приглашать и представителей США и Евросоюза.

Россия подходит к решению вопросов безопасности ответственно, разрабатывая предложения Западу, но он воспринимает такую позицию как слабость, подчеркнул в беседе с NEWS.ru политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, который тоже полагает, что в Мюнхен представителям России ехать нет смысла.

Вместо переговоров Запад только усилил давление на нас. Поэтому надо менять позицию в направлении твёрдости и решительности. Страны с куда меньшим потенциалом, чем мы, и те проводят более решительную политику в отношении Запада. И в итоге он не знает, на какой козе подъехать к тем же Ирану и Северной Корее. И сразу у Запада возникает заинтересованность к переговорному процессу с ними, — заключил политолог.

Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности Дмитрий Астахов/РИА Новости

15 лет назад выступление президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции назвали поворотным моментом в российской внешней политике. В нём была изложена позиция Москвы по таким ключевым проблемам, как расширение НАТО, многополярность мира и реформа ООН. Время показало, что оценки и высказывания Путина не потеряли актуальности до сих пор, хотя Запад по-прежнему демонстрирует нежелание идти на компромиссы. Если бы США и их партнёры повели себя иначе, то Россию они бы не потеряли, в том числе и в качестве соучастницы в конференции по безопасности.