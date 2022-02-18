Мюнхенская площадка теряет смысл для «незападного мира»

В пятницу, 18 февраля, в Мюнхене
Глава Мюнхенской конференции, германский дипломат Вольфганг Ишингер
Мюнхенская конференция превратилась в храм трансатлантизма, в котором собирается исключительно проамериканская аудитория, отметил в беседе с NEWS.ru политолог из Германии Александр Рар.
Правильно, что Россия не приехала в Мюнхен на официальном уровне. Достучаться до заядлых трансатлантистов не получится. Делегацию России просто бы заклевали, а пресса бы облила грязью.
Александр Рар напомнил, что Москва и прежде сетовала на то, что её особо не слушали на конференциях в Мюнхене, но всё равно «российские политики туда бегали». Хотя МКБ стала инстанцией с главной задачей — спасти однополярный мир, убеждён германский политолог.
Политика, как известно, во все времена была искусством возможного, то есть достижения компромиссов между интересами различных сил с помощью диалога. Сторонники этой формулы считают, что Россия должна была присутствовать в Мюнхене. Руководитель программы Московского центра Карнеги, политолог Андрей Колесников в беседе с NEWS.ru предположил, что Москва целенаправленно выбирает для себя путь самоизоляции.
Позиция России на конференции не будет заявлена, но и неучастие в ней — это тоже позиция. Нежелание предъявить своё видение ситуации на одном из самых влиятельных форумов в мире — это шаг (а может быть, часть стратегии) к дальнейшему расхождению с Западом. Отказ от конференции — неправильный выбор, — полагает собеседник интернет-издания.
Отсутствие российских официальных лиц в целом, как создаётся впечатление, снизило уровень МКБ. Организаторы приглашают ключевых политиков России и других государств постсоветского пространства с 1999 года. До этого конференции собирали лишь представителей стран НАТО. Выступления представителей Москвы и других восточноевропейских столиц заметно расширили границы дискуссий. Политики имели возможность общаться в кулуарах. На нынешнем форуме собрались главным образом единомышленники, выступления которых предсказуемы.
По мнению политолога Александра Рара, несмотря на престижность мероприятия, диалога между ключевыми участниками не получается, другие политические площадки становятся более эффективными.
Самая главная площадка — это телефонные переговоры между Байденом и Путиным. Там решаются ключевые вопросы международной политики. А в Мюнхен едут все кому не лень, например, президенты из Прибалтики, чтобы выпустить пар и вылить злобу на Россию, — убеждён германский политолог.
По официальной информации, на нынешнем мюнхенском форуме будут также
Если Мюнхенская конференция стала по сути пропагандистским мероприятием против России, Москве надо объединиться с другими влиятельными странами для реальных дел, заявил беседе с NEWS.ru бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.
Китай, Индонезия, Индия, Иран, Бразилия и другие... Есть с кем обсуждать важные вопросы международного сотрудничества. Надо подумать о созыве своей конференции. Например, страны Африки ныне превращены западными компаниями в сырьевые придатки, из которых всё только вывозится. Им не помогают, как в советский период это делали мы — строили заводы, фабрики, обучали их специальностям. Они это помнят до сих пор! Вот на эти страны надо больше обращать нам внимание, кооперируясь с ними в политике и экономике — они ведь развиваются успешно.
Дипломат Сергей Орджоникидзе напомнил, что тон африканскому развитию задал СССР, усилия которого привели к
Александр Рар в беседе с NEWS.ru тоже затронул тему возможного создания альтернативной МКБ конференции, но на российско-китайской платформе. К Москве и Пекину, согласно этой задумке, могли бы присоединиться другие «незападные» страны. Рар считает, что на такой форум можно приглашать и представителей США и Евросоюза.
Россия подходит к решению вопросов безопасности ответственно, разрабатывая предложения Западу, но он воспринимает такую позицию как слабость, подчеркнул в беседе с NEWS.ru политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, который тоже полагает, что в Мюнхен представителям России ехать нет смысла.
Вместо переговоров Запад только усилил давление на нас. Поэтому надо менять позицию в направлении твёрдости и решительности. Страны с куда меньшим потенциалом, чем мы, и те проводят более решительную политику в отношении Запада. И в итоге он не знает, на какой козе подъехать к тем же Ирану и Северной Корее. И сразу у Запада возникает заинтересованность к переговорному процессу с ними, — заключил политолог.
15 лет назад выступление президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции назвали поворотным моментом в российской внешней политике. В нём была изложена позиция Москвы по таким ключевым проблемам, как расширение НАТО, многополярность мира и реформа ООН. Время показало, что оценки и высказывания Путина не потеряли актуальности до сих пор, хотя Запад по-прежнему демонстрирует нежелание идти на компромиссы. Если бы США и их партнёры повели себя иначе, то Россию они бы не потеряли, в том числе и в качестве соучастницы в конференции по безопасности.