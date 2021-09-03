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Мятежники рассказали о состоянии захваченного президента Гвинеи

00:32, 06 сентября 2021
Мятежники рассказали о состоянии захваченного президента Гвинеи Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя Фото: Global Look Press
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Президент Гвинеи Альф Конде не пострадал. Об этом сообщили военные-мятежники, предпринявшие 4 сентября попытку государственного переворота и захватившие президента страны. Слова лидера путчистов полковника Мамади Думбуя передаёт телеканал France 2.

Президент у нас. Он находится в безопасном месте. Нет никаких проблем. Его уже осмотрел врач, — заявил Думбуя.

Он подчеркнул, что военные не собираются «играть» или «шутить» с властью. Они хотят исправить просчёты предыдущего правления и помочь отстроить страну.

Ранее сообщалось, что в столице Экваториальной Гвинеи Конакри произошёл госпереворот. Военные обратились к гражданскому населению города с просьбой разойтись по домам и не выходить на улицы. В свою очередь силы, сохранившие лояльность президенту, сумели арестовать 25 военнослужащих взбунтовавшейся армии.

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