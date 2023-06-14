Мьянма спешит запустить прямые авиарейсы в Россию Вице-премьер Мьянмы сообщил о запуске прямого авиасообщения с Москвой и Новосибирском в июле

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Мьянма готова запустить первые прямые авиарейсы в Россию уже в июле, заявил в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ-2023 вице-премьер и министр внешнеэкономических связей республики Кан Зо. Он уточнил, что самолеты будут летать в Москву, Новосибирск и обратно раз в неделю.

Первый прямой рейс между Россией и Мьянмой будет запущен в следующем месяце, его будет выполнять авиакомпания Myanmar Airways International. Рейс будет выполняться один раз в неделю из Янгона и Мандалая в Москву и Новосибирск, — сказал Кан Зо.

Он подчеркнул, что в Мьянме горячо ждут россиян. По словам вице-премьера, власти страны рассчитывают, что Россия отменит визы для граждан азиатской республики. Он отметил, что с 2022 года Мьянма отменила визы для россиян.

Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways расширила список стран, куда можно добраться транзитом из Москвы через Тбилиси. В перечень вошли Австрия (Вена и Грац), Кипр (Ларнака), Франция (Париж, Нанси), Германия (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Греция (Салоники), Израиль (Тель-Авив), Италия (Неаполь, Милан), Нидерланды (Амстердам) и Саудовская Аравия.