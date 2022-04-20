«Мяч на стороне Киева»: Песков о переговорах с Украиной

Россия передала Украине проект документа с выработанными формулировками по переговорному процессу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Представитель Кремля добавил, что Москва будет теперь ожидать ответ по предоставленным требованиям.

Россия передала Украине проект документа с чёткими выработанными формулировками, мяч на стороне Киева, — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. По словам главы государства, Киев отошёл от стамбульских договорённостей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что динамика переговоров Москвы с Киевом оставляет желать лучшего, поскольку Украина непостоянна в своих требованиях и часто меняет свою позицию, в том числе по согласованным моментам.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия уже не доверяет украинским переговорщикам. По её словам, в Москве были готовы к тому, что Киев в ходе переговоров поведёт себя непоследовательно.