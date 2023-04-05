Мяч на стороне Еревана: Москва о возможности отправки миссии ОДКБ в Армению Захарова: отправка наблюдательной миссии ОДКБ в Армению зависит от армянских властей

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Предметная работа по закреплению конкретных модальностей по отправке миссии ОДКБ в Армению может быть возобновлена как только к этому будут готовы армянские власти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. При этом, по ее словам, Москва удовлетворена заинтересованностью Еревана принять миротворцев организации на своей территории.

Россия довольна тем, что Ереван сохраняет интерес к возможности принять миротворцев организации, это будет способствовать стабилизации ситуации в регионе. Все зависит от армянских коллег. Как только они будут готовы, мы сможем вернуться к предметной работе по закреплению конкретных модальностей. Мяч на стороне Еревана, — сказала Захарова

Дипломат отметила, что Россия и страны-члены ОДКБ готовы отправить наблюдателей в Армению. Она также подчеркнула, что подобное решение будет приниматься и согласовываться в рамках ОДКБ – на уровне Совета коллективной безопасности.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что все вопросы взаимодействия Армении с ОДКБ должны решаться в конструктивном ключе. Он также выразил надежду, что разговоры о возможном выходе Еревана из блока в скором времени прекратятся.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия по объективным причинам не может выполнять функции гаранта безопасности в Карабахе и ей нужно обратиться в Совбез ООН для создания международных механизмов. Он также указал на то, что ОДКБ «выходит из республики».

При этом глава армянского МИД Арарат Мирзоян подчеркнул, что Ереван никогда не отказывался от размещения на приграничных территориях миссии ОДКБ. По его словам, у Армении возникли сложности с согласованием зоны ответственности ОДКБ, однако работа в этом направлении была продолжена.