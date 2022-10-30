«Мы знаем, что это не Россия»: во Франции назвали виновных в подрыве СП Французский политик Филиппо: подрывы на «Северных потоках» организовала страна НАТО

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Французский политик, лидер ассоциации «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в Twitter, что взрывы на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» организовала одна или несколько стран — членов НАТО. Он выразил мнение, что в диверсиях точно не задействована российская сторона. По его словам, в ближайшее время общественность узнает всю правду о ЧП.

Швеция имеет результаты расследования саботажа на газопроводе «Северный поток», но отказывается их сообщать. Поэтому мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО! Правда скоро придет! — написал политик.

29 октября в Минобороны России заявили о причастности Великобритании к ЧП на «Северных потоках». По данным ведомства, представители ВМС Соединенного Королевства, находящиеся в Николаевской области, принимали участие в подготовке и реализации теракта на газопроводах.

В ответ на это в Минобороны Великобритании сообщили о своей непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Представители ведомства назвали выдумкой сделанное ранее по этому поводу заявление Москвы.