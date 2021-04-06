«Мы всё фиксируем»: Песков высказался о внимании США к Арктике

https://static.news.ru/photo/7990ccc6-96cf-11eb-9209-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Внимание Соединённых Штатов к Арктической зоне не ослабевает, в том числе в контексте военного присутствия. Как заметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва следит за ситуацией, поскольку Арктика является важнейшим стратегическим регионом.

Не следует забывать, что Америка никогда не отказывалась от военного присутствия в Арктической зоне и никогда не ослабляла своего внимания к ней. Мы всегда это фиксировали и исходили из того, что и мы не должны игнорировать этот важнейший регион, — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что президент Владимир Путин считает абсолютно необходимым военное присутствие в Арктике. По его словам, это является важным элементом военного строительства, поскольку экономический потенциал зоны растёт из года в год.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Штаты внимательно наблюдают за активностью России в Арктике. По его словам, этот регион очень важен для оборонных интересов США. При этом он отказался «вдаваться» в данные американской разведки.