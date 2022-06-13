«Мы всем удовлетворены»: посол РФ ответил на злой выпад главы МИД Канады Посол РФ доволен уровнем контактов с Канадой вопреки враждебным заявлениям главы её МИД

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Россия удовлетворена уровнем и характером контактов с Канадой, несмотря на высказывания главы МИД этой страны Мелани Жоли о бессмысленности общения с РФ. Об этом РИА Новости сообщил посол Москвы в Оттаве Олег Степанов. Он подчеркнул, что российская дипмиссия контактирует с канадскими коллегами в ежедневном режиме и высоко оценивает качество этих контактов.

Мы практически ежедневно находимся в контакте <...>. И я, и советник-посланник, и наши дипломаты регулярно взаимодействуют со своими контр-партнёрами в МИД Канады. С точки зрения общения между посольством и МИД всё проходит в нормальном профессиональном режиме. Мы с большим удовлетворением оцениваем качество наших контактов, — сказал Степанов.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли осудила сотрудников своего ведомства за посещение российского посольства, где проходил приём в честь Дня России. По её словам, подобные походы «неприемлемы».

По словам Олега Степанова, на подобные «вспышки», при которых пытаются на пустом месте сделать политический скандал, российские дипломаты смотрят с улыбкой.

Приём в российском посольстве прошёл 10 июня. В дипмиссии сообщали, что на нём побывали представители канадского МИД и общественность страны.