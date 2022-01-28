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«Мы войны не хотим»: Лавров оценил перспективы столкновения с Западом

Лавров: Россия не хочет войны, но не позволит игнорировать свои интересы
11:12, 28 января 2022
«Мы войны не хотим»: Лавров оценил перспективы столкновения с Западом Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Если это зависит от России, то войны не будет, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Москва не позволит Западу игнорировать её интересы в вопросах безопасности, добавил он. Дипломат подчеркнул, что Россия примет ответные меры, если ей не удастся договориться по принципам гарантий безопасности в Европе.

Если это зависит от Российской Федерации, то войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы тоже не позволим​, — сказал Лавров. 

 

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Уточняется, что замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана «по его просьбе».

Также госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил передачу Москве письменного ответа, назвал его ключевые положения, а также сообщил, что в документе есть «очень позитивные вещи», к которым отнёс солидарность европейских партнёров США, включая Германию, в ситуации вокруг юго-востока Украины. В целом же ответ Вашингтона предполагает дальнейшие дипломатические контакты между США и Россией.

Лавров сообщил, что содержание ответа США по гарантиям безопасности станет известно в ближайшее время. По его словам, США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток.

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