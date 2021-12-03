Ереван выразил сожаление из-за отсутствия миссии ОЗХО в Карабахе

Армения выразила сожаление в связи с тем, что технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не направил в Карабах миссию по сбору фактов для проверки возможного применения Азербайджаном оружия, содержащего химические элементы, во время второй войны в регионе, говорится в заявлении пресс-службы армянского МИД. С 29 ноября по 2 декабря в Гааге состоялась 26-я конференция государств — участников конвенции о запрещении химического оружия.

Армянская сторона выразила сожаление, что технический секретариат организации не направил в Арцах (армянское название Карабаха. — NEWS.ru) миссию по сбору фактов, — говорится в сообщении.

При этом глава армянской делегации начальник департамента международной безопасности МИД Георгий Кочарян, будучи представителем председательствующей в ОДКБ страны, выступил с совместным с организацией заявлением о недопустимости применения химического оружия в вооружённых конфликтах и необходимости сохранения технической направленности ОЗХО и её неполитизации. Государства — члены ОДКБ заявили о важности сохранения объективности и беспристрастности технического секретариата в вопросе оперативного реагирования на запросы.

В конце 2020 года Азербайджан и Армения обвинили друг друга в использовании фосфорных боеприпасов. Оружие, содержащее белый фосфор, запрещено к применению Женевской конвенцией.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Азербайджан и Армению к активному диалогу по гуманитарным вопросам. Он также отметил важность запуска процесса по делимитации и демаркации границы и разблокированию связей на Южном Кавказе. Блинкен призвал страны к продолжению взаимодействия с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ для мирного урегулирования карабахского конфликта.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.