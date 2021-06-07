Мы следим: генсек НАТО обеспокоился сотрудничеством РФ и Белоруссии

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Североатлантического альянса всерьёз обеспокоены сотрудничеством между РФ и Белоруссией. В интервью изданию Welt am Sonntag он отметил, что Альянс готов к защите союзников.

НАТО — оборонительный альянс. Я не хочу слишком много спекулировать, но мы бдительны и очень внимательно следим за тем, что происходит в Белоруссии. Конечно, мы готовы в случае необходимости защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы, — подчеркнул глава Альянса.

Столтенберг добавил, что члены альянса «серьёзно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы». При этом он указал, что НАТО использует по отношению к России два подхода: сдерживание и диалог.

Ранее стало известно, что масштабные международные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии. В трёхнедельных манёврах участвовали почти семь тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции и Дании.