«Мы сами решили этот конфликт»: в Азербайджане оценили работу МГ ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что итоги первого года постконфликтного периода дают основание говорить о том, что все стоящие перед страной в Карабахе задачи выполнены. Об этом заявил в ходе выступления 12 апреля на совещании, посвящённом итогам первого квартала текущего года, добавив, что Минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта 28 лет не смогла показать хоть какой-то результат. Об этом сообщил Caliber.Az.

Мы сами решили этот конфликт. Минская группа функционировала 28 лет до Второй Карабахской войны, и за эти годы страны-сопредседатели совершили, возможно, сотни визитов в Азербайджан, Армению. Результат тоже очевиден – результат ноль, — сообщил он.

По его словам, в результате победы в ходе карабахского конфликта к Азербайджану возник очень большой интерес. Так, сейчас достаточно много заявок поступают на ведение бизнеса, установление деловых отношений.

Ведущие международные организации мира приняли новые реалии, — резюмировал он.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.