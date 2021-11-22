«Мы с Путиным этот вопрос не обсуждали»: Лукашенко о едином президенте

Вопрос о едином президенте для Союзного государства России и Белоруссии не стоит в повестке дня. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, отвечая на вопрос британской медиакомпании Би-би-си о возможности появления одного главы единого государства.

А вопрос «один президент», «два президента»… Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит, — цитирует его телекомпания.

Лукашенко добавил, что Великобритания и США также сближаются, однако при этом нет речи о том, что в Англии «не будет королевы и парламента».

У вас больше, чем Союзное государство. Вам американцы сказали уйти из Европейского союза (Трамп сказал), вы ушли, — заявил белорусский лидер, обращаясь к британскому корреспонденту.

Ранее на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в режиме видеоконференции, лидеры стран Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Данным документом были утверждены 28 союзных программ по расширению экономической интеграции двух стран. Кроме того, свои подписи президенты поставили и под новой Военной доктриной Союзного государства.