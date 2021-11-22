«Мы с Путиным этот вопрос не обсуждали»: Лукашенко о едином президенте
Лукашенко заявил, что вопрос о едином президенте Союзного государства не обсуждается
Александр Чеков
Александр Чеков
18:11, 22 ноября 2021
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Президент России Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Вопрос о едином президенте для Союзного государства России и Белоруссии не стоит в повестке дня. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, отвечая на вопрос британской медиакомпании Би-би-си о возможности появления одного главы единого государства.
А вопрос «один президент», «два президента»… Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда. Потому что такого вопроса в повестке дня не стоит, — цитирует его телекомпания.
Лукашенко добавил, что Великобритания и США также сближаются, однако при этом нет речи о том, что в Англии «не будет королевы и парламента».
У вас больше, чем Союзное государство. Вам американцы сказали уйти из Европейского союза (Трамп сказал), вы ушли, — заявил белорусский лидер, обращаясь к британскому корреспонденту.
Ранее на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в режиме видеоконференции, лидеры стран Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.
Данным документом были утверждены 28 союзных программ по расширению экономической интеграции двух стран. Кроме того, свои подписи президенты поставили и под новой Военной доктриной Союзного государства.